Unternehmen 09.12.2020

100.000 e-Renault

Renault wird in diesem Jahr die Marke von 100.000 neuen Elektroautos überspringen.

Bis Ende November kam das Unternehmen auf knapp 96.000 Neufahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb, darunter auch leichte Nutzfahrzeuge und der neue Twingo Electric. Das sind 80 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit ist Renault Marktführer in Europa.







Der Zoe bleibt das europaweit meistgekaufte Elektroauto. Seit Januar wurden rund 84.000 Stück und damit fast doppelt so viele zugelassen wie in den ersten elf Monaten des Vorjahres. Auch in Deutschland ist der kleine Franzose der beliebteste Stromer. Hier kam er in diesem Jahr auf bislang rund 25.000 Neuzulassungen und eine Steigerungsrate von 190 Prozent. Im Privatkundenmarkt belegt der Zoe Platz fünf in der Pkw-Neuzulassungsstatistik.

ampnet/red

