Aktuelles 27.11.2020

Elektroauto-Förderung 2021 in Österreich

Die Förderung der Elektromobilität wird auch 2021 fortgesetzt. Insgesamt subventioniert der Staat die Stromer mit 46 Mio. Euro.

Wirtschaftlich sind Elektroautos weiterhin nicht, aber der Staat greift auch 2021 wieder in den Markt ein, um die Elektromobilität zu forcieren. Der eAuto-Bonus von 5000 Euro wird daher auch im kommenden Jahr wieder vergeben. Plug-In-Hybride werden immerhin noch mit 2500 Euro unterstützt.



Ändern wird sich 2021 aber, dass man auch Infrastruktur abseits des eigentlichen Autos fördern lassen kann. Wallboxen und Ladegeräte kann man so auch finanzieren, wenn das Elektroauto bereits da ist (oder erst geplant wird).

#Förderung #Elektroautos #Österreich #Finanzierung







