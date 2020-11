Produkte 04.11.2020



Car-Sharing von Wiener Linien

Seit Novemberstart sind WienMobil-Autos in der Stadt zu finden. Das Carsharing der Wiener Linien geht nun mit eigenen Autos an den Start in der Hauptstadt.

Basis ist einmal mehr die WienMobil-App am Smartphone, die schon bisher über Partner diverse Mobilitätsangebote gebündelt hat. Nun kommt ein eigenes Auto-Angebot zum Mieten von Carsharing-Autos dazu.



Waren es bisher die Share-Now-Wagen von BMW und Mercedes sowie die gelben Mopeds vom ÖAMTC, die zusätzlich zu den Öffis und Taxis buchbar waren, so kommen jetzt noch Hyundai-Modelle aus dem eigenen Fuhrpark dazu. Wir haben beim Test den Ioniq Electric gefunden, der gut geladen zur Fahrt eingeladen hat.







Mit der App von WienMobil bietet die Stadt auch den Zugriff auf Scooter (Tier) und Fahrräder aus dem Bikesharing an. Die Autos werden aktuell mit einem Preis von 6,50 pro Stunde (50 km frei, 10% Rabatt für Jahreskartenbesitzer) geführt. Tagespakete (70,80 Euro, 200km) oder Wochenendpakete (216 Euro für 600km von Freitag Abend bis Sonntag Abend) sind verfügbar. Insgesamt sind 28 Autos in Wien derzeit im Einsatz, vorwiegend in Mariahilf. Um sie zu starten muss man den eigenen Führerschein für die App hinterlegen, hierfür ist neben der Wienmobil-App auch die Shareme-App.



Ein großer Nachteil der Wienmobil-Autos ist, dass das Auto ortsgebunden gebucht wird. Man holt es von einem fixen Standplatz ab und bringt es am Ende auch dorthin zurück. Zu zahlen ist die gesamte Zeit, der reservierte Parkplatz ist auch fix blockiert für andere - kein Wunder also, dass der Pilotbezirk wieder einmal ein 'grüner' ist, wo das Verärgern der Autofahrer zum Programm gehört.





#Carsharing #Wien #Verkehr







