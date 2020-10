Service 05.10.2020



Gratis: Autobahn Vignette 2021 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2021 (diesmal in grün bzw. genauer: apfelgrün) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits kaufen soll, alle Details zur Autobahnvignette 2021 und die Ideen, wie man die Vignette auch gratis bekommen kann, finden Sie hier!

Unsere Hinweise zur digitalen Vignette gibt es unten. Ein Vignettenabo, das sich automatisch verlängert kann digital abgeschlossen werden. Kombinieren kann man das auch noch mit der Maut auf Brenner und Tauernautobahn.



Doch auch im digitalen Zeitalter gibt es die Autobahnvignette zum Kleben durchaus gratis. Abos, die die digitale Vignette für Sie finanzieren und bestellen (und damit die Formalitäten sogar abnehmen!) sind sobald die Zeit gekommen ist schnell zu finden.



Als Jahresvignette ist das Pickerl am billigsten, kostet aber trotzdem viel Geld. Angebracht wird das Autobahnpickerl für Österreich in der Mitte der Windschutzscheibe, wenn man sich für die analoge Variante entschieden hat. Maximal drei Vignetten haben da Platz, sollten Sie schon zu viele Pickerl unter dem Rückspiegel (im sichtbaren Bereich) haben, heißt es also, zunächst andere zu entfernen. Oder man steigt auf die digitale Vignette um, denn die wird durch die Nummerntafel statt durch einen Aufkleber signalisiert. Die Sticker-Kleberei hat also ein Ende, wenn man das möchte.



Stichtag: 31.1.2021



Wer die 2020er-Vignette für die Autobahn kleben hat, braucht bis 31.1.2021 noch keine neue Autobahnvignette kleben. So lange gilt das alte Pickerl auf jeden Fall noch! Im Falle der digitalen Autobahnvignette ist das Neukleben ja ohnehin nicht nötig.







Autobahnvignetten klebt man so spät wie möglich, um bei einem Unfall mit Schaden an der Windschutzscheibe die klebende Vignette ersetzen zu müssen (Digital-Vignetten haben das Problem natürlich nicht). Umgekehrt gilt die Jahresvignette für Österreichs Autobahnen aber schon ab Dezember. Haben Sie heuer keine Vignette geklebt, können Sie mit dem Pickerl für 2021 bereits ab 1.12.2020 die Autobahnen benutzen, sparen sich also ein Monat.



Autobahnvignette 2021 gratis



Obwohl die Vignette für die Autobahn wieder teurer wurde (siehe unterhalb), können Sie kostenlos an das Pickerl kommen. Denn auch in diesem Jahr gibt es Vignettengeld oder Gutscheine zu diversen Angeboten. Damit erhalten Sie Produkte oder Abos zum regulären Preis und die Autobahnvignette gratis dazu. Und wenn schon nicht kostenlos, dann zumindest billiger oder mit der Chance auf eine Verlosung. Hier werden wir sammeln, was an Aktionen für Sie drin ist!



Gratis Vignette für Behinderte







Wo Sie die günstigsten Angebote für Ihre Vignette 2021 bekommen, haben wir versucht, hier zusammenzustellen. Gerne freuen wir uns über Ergänzungen, wenn Sie noch weitere kostenlose Vignetten-Angebote kennen.



Zum Vergleich: Die (höheren) Preise für die Vignetten 2020



Autos bis 3,5 Tonnen zahlen 92,50 im Jahr, 27,80 für zwei Monate oder 9,50 Euro für 10 Tage. Bei Motorrädern sind die Kosten bei 36,70 bzw. 13,90 oder 5,50 Euro angesiedelt.







Schauen Sie sich die Hinweise und das Kleingedruckte hinter den Angeboten dieser Pakete an. Einige durchaus lukrativer als andere! Mit den besten Tipps für die kostenlose Vignette können Sie jedenfalls viel Geld mit dem Pickerl für die Autobahn in Österreich sparen. Nutzen Sie diese Chance, um die teure Maut auf den Autobahnen zu umgehen.



Die digitale Autobahnvignette



Bisher hat man jährlich (oder in anderen Intervallen) ein Pickerl geklebt, um zu zeigen, dass die Autobahnmaut bezahlt ist. Künftig spart man sich das Kleben, denn die Vignette wird virtuell. Es gibt sie schlicht einfach nicht mehr (was nicht heißt, dass sie billiger wird - im Gegenteil, auch heuer steigt der Preis - siehe oberhalb).



Die neue digitale Autobahnvignette für Österreich ist als 10-Tages-Version, Zwei-Monatsmaut oder Jahresvignette zu bekommen - so wie bisher. Man kann sie online kaufen, der Kaufpreis wird virtuell auf die Nummerntafel aufgebucht.



Statt Pickerln zu prüfen, wird künftig dann die Nummerntafel abgefragt. Steht in der Datenbank, dass die Maut bezahlt wurde, darf das Auto die Autobahn benutzen. Steht kein Eintrag in dem Register, darf der Autofahrer Strafe zahlen. Die ASFINAG gibt an, bis zu 20 automatische Kameras zu positionieren, die die Nummerntafeln vorbeifahrender Autos prüft. So können schnell sehr viele Autofahrer kontrolliert werden.



Diese Abfrage ist nicht nur für die Hüter der ASFINAG vorgesehen, auch nicht nur für die Polizei, sondern für jeden User, der auf der Website nachsehen mag. Denunzanten, Datensammler und andere Neugierige dürfen sich Autokennzeichen auf das Vorhandensein einer Vignette ausheben lassen. 'Vignettenevidenz' nennt sich diese Datenbank.



Vorteile gibt es auch: Wechselkennzeichen und Windschutzscheiben-Bruch macht künftig kein Kopfzerbrechen mehr. Und das jährliche Kratzen an der Scheibe, um die Vignetten wieder los zu werden, fällt auch weg. Ein Zwang zum Umsteigen besteht übrigens nicht, man kann die Klebe-Vignette weiterhin nutzen.







Seit diesem Jahr gibt es auf den heimischen Autobahnen auch Ausnahmen von der Vignettenpflicht. Kostenlos darf man da trotzdem nicht fahren, denn in der Regel werden Mautstrecken von der Vignette ausgenommen. Solche gibt es auf der A1, A7, A12, A14 und A26.



Neu ist auch die Beantragung der Gratis-Vignette für Behinderte: War bisher das Sozialministerium für die Vergabe zuständig, so ist das künftig die ASFINAG selbst. Wir haben oberhalb den neuen Link zu Details und Kontaktadressen angegeben.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Autobahn #Vignette #Autobahnvignette #Autobahnpickerl #2021 #kostenlos #gratis







Auch interessant!

Gratis: Autobahn Vignette 2020 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2020 (diesmal in himmelblau) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits kauf...



Gratis: Autobahn Vignette 2019 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2019 (diesmal in gelb) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits kaufen sol...



Gratis: Autobahn Vignette 2018 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2018 (diesmal in rot) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits kaufen soll...



Gratis: Autobahn Vignette 2017 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2017 (diesmal in türkis) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits kaufen s...



Gratis Vignette zum Bausparen

Ein beliebter Bonus ist jährlich die Autobahnvignette, die man gratis oder zumindest annähernd kostenlos ...



Gratis: Autobahn Vignette 2016 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2016 (diesmal in mandarin-orange) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits...



Gratis: Autobahn Vignette 2015 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2015 (diesmal in azur-blau) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits kaufe...



Vignetten-Kontrolle mit Kameras

Auf der A23 in Wien werden künftig Vignetten-Sünder automatisch und vollständig erkannt. Mit einer der Se...



Autobahnvignette für Österreich gratis!

Das Autobahnpickerl in Österreich wird jedes Jahr teurer - deshalb machen wir uns jährlich auf die Suche ...