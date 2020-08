Aktuell 28.07.2020



Behüter der Kinder waren unterwegs

Die BACA - Bikers against Child Abuse - haben am Wochenende ihren Weg von Wien aus angetreten. Hier sind die Fotos vom Start.

Der 100-Mile-Ride startete im 22. Bezirk in Wien. Von dort aus ging es ins Marchfeld, Wagram, Neusiedlersee und dann über Leithagebirge und Schwechat wieder in Richtung Wien.





Fotos: Start 100-Mile-Ride



Die Bilder zeigen dem imposanten Start der großen Gruppe. Noch imposanter ist jedoch die Arbeit, die die Charity-Aktion leistet. Durch Kontakt zu Bikern wird Kindern Kraft und Selbstbewusstsein gegeben. Und die BACA-Helfer stehen den Kindern auch immer wieder Beiseite, wenn es notwendig sein sollte.



Mit einem starken Biker samt grollendem Motorrad an der Seite ist es Kindern leichter, sich zu behaupten und sich zu schützen. Auch nach dem Ende gerichtlicher Hilfen für missbrauchte Kinder ist dann eine helfende Hand da, wenn sie gebraucht wird.



Dass Biker eine große Familie bilden können, ist wahrscheinlich schon bekannt. Dass in diese Familie auch Kinder aufgenommen werden, die es dringend brauchen, zeigt BACA eindrucksvoll. Ohne Gewalt, aber als gewaltiges Hindernis gegen Missbrauch, wie es die Gruppe in ihrer Mission definiert.

#Motorrad #Kinder #Charity







