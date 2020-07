Termine 01.07.2020

Autoshow Vienna 2021 abgesagt

Der Termin im Jänner wird in der Messe Wien keine Vienna Autoshow bieten. Die Reed Messe Wien und der Verband der Importeure haben aufgrund der Corona-Krise die Bremse gezogen.

Die Show in Wien, die als größter Autosalon des Landes den Schrittmacher für die Frühjahrs-Saison macht, findet 2021 nicht wie gewohnt statt. Schon jetzt haben sich die Macher dazu entschlossen, die Messe nicht durchzuführen. Die Schuld wird dem Corona-Virus gegeben.



Allerdings wird einmal mehr ein neues Konzept für die Zukunft versprochen. Für die heimische Branche ist die Absage einer Leitmesse ein herber Schlag. Zwar sind Messen heutzutage nicht mehr so wichtig wie früher und in den schwierigen Zeiten um so mehr am Prüfstand, doch ist die Fokussierung inhaltlich und zeitlich in einer Branche dazu geeignet, einen starken Start in den Verkauf zu forcieren. Das dürfte 2021 wegfallen und dem Schwachen Verkauf nocheinmal mehr Hürden zu stellen.



Doch vielleicht ergibt sich durch die Absage auch die Chance auf Alternativen. So waren Termine ohne Autoshow Vienna schon einmal für eine reine VW-Konzernmesse oder eine Tuning-Show genutzt worden. Durch die Verschiebung bzw. Absage der Custom Wheels im Herbst könnte etwa eine Tuning-Messe die leeren Hallen einen guten Ersatz für PS-Liebhaber neben der Ferienmesse bieten. Hoffen wir auf zweckdienliche Ideen der Messe Wien!

#Autoshow #Automesse #Wien #Vienna







