Marken & Modelle 10.06.2020

Hyundai i10 N-Line

Der i10 N-Line ist das erste Sportmodell der Koreaner im Kleinstwagen-Segment. Im Juli steht der 100 PS starke i10 dann mit sportlichen Details, einem Auspuff mit zwei verchromten Endrohren, Metall-Pedalen und rot umrandeten Luftauslassdüsen beim Händler.

Fünf Außenfarben stehen zur Verfügung, die optional mit einem zweifarbigen Dach kombiniert werden können: Farblich stehen beim i10 N-Line vier Metallic-Lackierungen in Phantom Black, Sleek Silver, Slate Blue oder Dragon Red und eine Uni-Farbe in Polar White ohne Aufpreis zur Auswahl. Auf Wunsch kann eine in Schwarz oder Rot abgesetzte Dachlackierung bestellt werden, wobei die rote Dachlackierung ausschließlich mit der Lackierung in Phantom Black kombiniert werden kann.



Zu den Smartsense-Assistenzsystemen zählen ein aktiver Spurhalte-, ein Aufmerksamkeits- und Fernlichtassistent, sowie ein Anfahralarm, ein autonomer Notbremsassistent und Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung. Ebenfalls serienmäßig an Bord ist das automatische Notrufsystem E-Call, das sich aktiviert, wenn bei einem Unfall die Airbags ausgelöst werden.



Basierend auf der Trend-Ausstattung des Hyundai i10 zählen zudem Außenspiegel mit integrierten Blinkern, die elektrisch verstell- und beheizbar sind, beheizte Vordersitze, beheiztes Lenkrad, hintere Scheibenbremsen, Einparkhilfe und ein Acht-Zoll-Farb-Touchscreen inklusive Android Auto und Apple Carplay zur Serienausstattung. Ein Navigations-Paket mit Acht-Zoll-Farb-Touchscreen inklusive Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung und dem Telematiksystem Bluelink kann optional gewählt werden.



Erweitert wird die i10 N-Line mit einer serienmäßigen Klimaautomatik, abgedunkelten Scheiben ab der B-Säule, Projektions- und Nebelscheinwerfern, LED-Tagfahrlicht und -Rückleuchten, höhenverstellbarem Kofferraumboden, einer Armlehne für den Fahrersitz, sowie einer Smartphone-Ablage mit induktiver Ladefunktion nach dem Qi-Standard.

