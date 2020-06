Marken & Modelle 27.05.2020



5er frisch und stark

Die neue Niere demonstriert Größe, ansonsten wird die feine Note betont: Die neuen 5er-BMW haben im Facelifting ihre Position gefunden.

Die BMW 5er Reihe bekommt ein umfassend modifiziertes Äußeres, ein verfeinertes Premium-Ambiente im Interieur, gesteigerte Effizienz und Dynamik durch Elektrifizierung der Antriebstechnik und aktuelle Innovationen in den Bereichen Fahrerassistenz, Bedienung und Vernetzung. Markteinführung der neuen BMW 5er Limousine und des neuen BMW 5er Touring ab Juli 2020.











Die neu gestaltete BMW-Niere zeigt mit mehr Breite und Höhe und schmaleren LED-Scheinwerfern ein Gesicht, das im asiatischen Markt viele Sympathien gewinnen kann. Neue, dreidimensional modellierte Heckleuchten, die trapezförmigen Endrohrblenden für die Abgasanlage, neue Räder und Außenfarben prägen das Äußere. Zusätzliche Akzente setzen das M Sportpaket und das Top-Modell BMW M550i xDrive Limousine mit 530 PS (390 kW) starkem V8-Motor.

ampnet/red

