Aktuell 23.05.2020

Hertz insolvent

Die internationalen Tochterfirmen seien nicht beroffen, aber die US-Firma meldete bei laufendem Betrieb Insolvenz durch die Corona-Krise an.

Das Geld für die Fortführung nach Restrukturierung sei vorhanden, meldete das Unternehmen. Die Töchter in Europa sind von der Insolvenz bei Hertz in den USA auch nicht betroffen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Hertz #Corona #Insolvenz







Auch interessant!

Corona-Virus ändert Kino-Welt

Die Kinos sind zu und die Filmproduzenten suchen sich neue Wege zum Publikum. Vermutlich mit dauerhaftem ...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...



Mietwagen mieten?

...



Auto via Internet

Beim neuen Mietwagen-Diskonter 'Sixti' können Sie via Internet einen Smart ab 5 Euro pro Tag leihen. Euro...



Autovermietung online

Welche Website bietet die besten Autos zur Vermietung an? Welche bieten die besten Preise? Das weiss nich...