Marken & Modelle 06.05.2020



Comeback bei Mazda

Mit dem Comeback-Bonus gibt es jetzt auf alle lagernden Fahrzeuge zusätzlich zu allen anderen Aktionen 500 Euro Preisnachlass. In Summe können Mazda Kunden so bis zu 6.400 Euro sparen.

Mit hohen Kundenvorteilen und einem zusätzlichen Comeback-Bonus begrüßt Mazda Interessenten jetzt wieder im Autohaus. Die ruhige Zeit während der Sperrungen ist also zu Ende, mit einem Run auf die lagernden Autos ist zu rechnen.

#Mazda #Aktion #Corona







