Events/Termine 26.05.2024

Unsfty Treffen Pachfurth aufgelöst

Der Halbtag war vorbei und damit auch das Treffen: Zu viele Besucher am Gelände waren der Grund, warum die Polizei die Veranstaltung beendete.

'Zu viele verkaufte Tickets' seien es gewesen, melden verärgerte Besucher, auf jeden Fall gab es Meldungen an die Polizei, die am Gelände das Ende des Treffens im Freizeitzentrum Pachfurth das Ende des Events verkündete und die Menschen heim schickte. Ein Großaufgebot der Exekutive setzte das Ende durch, die Besucher sind friedlich abgezogen. Ein Video in Youtube zeigt die Aktion und erste Reaktionen vom Veranstalter:







Wie es passieren konnte, dass mehr als die erlaubte Anzahl an Besucher auf das Gelände kam, ist unklar - die Veranstaltung war schließlich für eine definierte Anzahl genehmigt und diese sollte mit den verkauften Tickets übereinstimmen. Schade um das große Treffen und das vergebene schöne Wetter, das sich doch noch in Pachfurth breit gemacht hatte.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Tuning #Treffen #Pachfurth #Polizei







