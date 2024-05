Events/Termine 08.05.2024



Custom Car Show Tulln 2024

Tulln ist bei Autofans bekannt für die Oldtimermesse und genau diese ist Gastgeber für eine parallele Veranstaltung: Die Custom Car Show 2024, wo es rund um das Classic-Tuning geht, also die Schnittmenge von den Auto-Oldies und das klassische Tuning.





Eine ganze Halle ist hierfür reserviert, viele Ausstellungsstücke zelebrieren sie genauso wie Show-Elemente - gute Unterhaltung ist also garantiert gewesen bei der ersten Ausgabe.



Mit Lowrider-Show und anderen Elementen sowie aussergewöhnlichen Autos in der Messe war der Start der Custom Car Show gelungen und wurde auch von jenen Gästen goutiert, die Oldtimer ansonsten lieber in der Reinform originalgetreuer Autos früherer Zeiten genießen wollen. Alle zollten den Classic Tunern Respekt für die Werke ab, die sie geschaffen haben.



Insbesondere die eigentlichen Hauptdarsteller aus Film und Fernsehen haben es vielen Besuchern angetan. Ob das KITT von Knight Rider ist oder Herbie der Käfer, ein Hudson oder Interceptor oder gar ein Batmobil - alles zu sehen und noch viel mehr. Im Video oben gibt es einige Beispiele, die man gesehen haben muss!



Video: Oldtimermesse Tulln 2024



Das eigene Video zur Oldtimer Messe findet sich hier auch noch mit weiteren Eindrücken aus Tulln!

