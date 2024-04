Events/Termine 24.04.2024



Tuning Messe Salzburg: Customized 2024

Mit Tuning, Motorport und Audio-Technik gab es im gesamten Salzburger Messezentrum am Wochenende ein riesiges Spektakel. Wir haben Fotos und Videos von der Messe!





Alle Messehallen mit schönen Ausstellungsstücken und im Freigelände die Drift-Show, das alles bot die Messe Salzburg am Wochenende. Entsprechend groß war der Andrang aus dem Einzugsgebiet zwischen Wien und München bzw. noch weit darüber hinaus.



Fotos von der Messe



Zwar hat der Wettereinbruch am Wochenende durchaus spannende Momente zwischen Starkregen, Schnee und Hagel gebracht, doch die Straßen waren wohl nicht nur durch tiefergelegte Schneeräumer frei von Störungen. Nur die Polizei hat es hin und wieder etwas zu eng genommen, das aber durch einen Messestand in der Halle wieder wettgemacht. Salzburg mausert sich jedenfalls zu einem Fixpunkt im deutschen Sprachraum!

