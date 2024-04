Events/Termine 15.04.2024



GTI-Treffen in Reifnitz vermisst: Fanfest in Wolfsburg 2024

Die Wörtherseetour fällt aus, Enthusiasten rund um den Volkswagen-Konzern meiden die Seen in Kärnten und folgen dem Ruf von VW nach Wolfsburg in Deutschland.

Auto-News nannte VW den offiziellen Teil rund um VW und Audi in Reifnitz am Wörthersee, wo das GTI-Treffen für viele Besucher sorgte. Nach einigen Jahren ohne klare Linie im Ort wurde eine Fortführung der GTI-Treffen am Wörthersee vom Ort her negiert. Dieses Jahr hat VW das GTI-Treffen selbst in die Hand genommen, der Zustrom an den Wörthersee bleibt aus. Und er läßt eine Lücke, der Ort verliert gut einen Monat an Tourismus und im Handel. Während einige Anrainer die Ruhe genießen, ist die Wirtschaft der Region in der Krise. Und die reicht weiter, nicht nur direkt in Keutschach und Co. merkt man die Flaute, auch weiter am Faaker See spürt man ausbleibende Gäste - und eine viel später startende Saison ist fix. 200.000 fehlende Gäste im Jahr kann man nicht ausblenden. Immerhin 40 Jahre Aufbau hat das Großereignis hinter sich gebracht, bevor es nun vertrieben wurde.



Während Kärnten und die Ausweichdestination in Italien trauern hat VW am Stammsitz in Wolfsburg eine Alternative unter dem Motto 'Icons Coming Home' gefunden, die auch von den GTI-Anhängern akzeptiert wird - da hat man sich schnell umorientiert. Statt als 'Seefahrer' an den Wörthersee nach Maria Wörth bringen die Auto-Fans ihr Geld künftig dorthin. Übernachtungen, Handel und an den Tourismus angeschlossene Branchen rund um Wohlfsburg frohlocken, VW selbst hat das Event nun auch noch konkretisiert und damit das Interesse weiter verstärkt.



Das 'GTI Fan Fest 2024' in Wolfsburg vom 26. bis zum 28. Juli 2024 wird deutlich über 30.000 offizielle Teilnehmer haben. Tickets werden vergeben, sie kosten zwischen 19,76 und 119,76 Euro (Tagesticket bzw. VIP-Dreitagesticket) - Kinder und Jugendliche kommen gratis rein. Die Preise für die Tickets beinhalten das GTI-Jubiläumsjahr.



VW bietet auch die Möglichkeit, an die Teststrecke für Renn-Runden in den Motorsportvarianten zu fahren. Diverse Shows sorgen für Unterhaltung rund um die Veranstalter-Marke. Neben allen GTI-Modellen und allen Generationen des Golf GTI werden auch Ausblicke auf die GTx-Zukunft gegeben - und natürlich die üblichen Fan-Fahrzeuge, vermutlich auch die Azubi-Visionen. JP ist dann genauso da wie Leistungsprüfungen und viel Kulinarik und Musik.



Während der Wörthersee dem Trubel und Umsatz nachtrauert und zumindest auf eine gute Sommersaison hofft, ist die Zukunft des GTI-Treffens an neuem Standort nun gesichert. VW garantiert ein emotionales und vielseitiges Fest für die ganze Familie, und das ist sowohl in Generationen zuhause als auch in VW-Marken, GTI und R und mehr zu lesen.

