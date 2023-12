Racing-Sport 20.12.2023



Mercedes-AMG SL 63 S E Performance mit 800 PS

Auf den Markt kommt der SL 63 S E Performance im nächsten Jahr. Preise gibt es noch nicht. Aber erste Informationen sind da!

Mercedes-AMG hybridisiert den SL. Als SL 63 S E Performance leistet das neue Topmodell der Baureihe 816 PS (600 kW) und liefert ein maximales Drehmoment von 1420 Newtonmetern. Die Kombination aus 4,0-Liter-V8 an der Vorder- und 150-kW-Elektromotor (204 PS) an der Hinterachse ist aus dem GT bekannt und sorgt für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit des 2+2-Sitzers beträgt 317 km/h und der Normverbrauch 7,7 Liter je 100 Kilometer. Es stehen acht Fahrmodi zur Verfügung.











Der Mercedes-AMG SL 63 S E Performance ist mit einer Hinterachslenkung ausgerüstet. Im Unterboden vor dem Motor steckt ein aktives und patentiertes Aerodynamik-Element. Es reagiert auf die Fahrprogramme und fährt bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h automatisch circa 40 Millimeter nach unten aus. Der sogenannte Venturi-Effekt saugt den Wagen zusätzlich an die Fahrbahn. Eine weitere Komponente des High-Performance-Plug-in-Hybrids ist der nahtlos in den Heckdeckel integrierte, ausfahrbare und fünffach verstellbare Spoiler.





ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Mercedes #AMG #Sportwagen







Auch interessant!

Start für Mercedes-AMG GLC 43

Mercedes-AMG hat den Konfigurator für sein neues Performance-SUV GLC 43 4MATIC geöffnet. Das Einstiegsmod...



Mercedes-AMG C 63 S E-Performance

Früher hätte man ihn vielleicht 190 E 2.0-16 TURBO genannt, jetzt reichen glatte 2 Liter Hubraum für die ...