Girls & legendary US-Cars: Sexy Pin-Up Kalender 2024

Wenn es um Fahrzeugkalender geht, spielen nicht selten auch mehr oder weniger bekleidete Frauen eine Rolle auf dem Bild. Das ist beim Hamburger Fotografen Carlos Kella nicht anders.

Und dennoch sticht sein Wochenkalender „Girls & legendary US-Cars“ alle Jahre wieder hervor. Nicht nur die Reihenfolge des Titels zeigt, das es hier um mehr als nur Autos geht – aber auch nicht um weniger.











Carlos Kella ist in der Pin-up-, Burlesque- und Vintage-Szene zu Hause und versteht es, seine Fotomodelle abwechslungsreich in Szene zu setzen. In diesem Jahr sind es neun Frauen, von denen einige bereits aus früheren Kalendern bekannt sind, wie zum Beispiel Setty Mois und Julia Barrakuda. Sie sind mal mehr, mal weniger bekleidet und posieren erotisch bis aufreizend oder elegant bis züchtig. Sie gesellen sich für 2024 zu knapp zwei Dutzend amerikanischen Autos vom ’31er Ford Model A Roadster über den Buick Roadmaster Skylark Convertible von 1953 bis hin zum Plymouth Satelite aus den späten Sechzigern. Hin und wieder sind auch nur Beine oder das halbe Auto zu sehen.



Vielfalt wird bei Kella groß geschrieben, in diesem Jahr möglicherweise so groß wie noch nie. Da sind beispielsweise das extreme Pin-up-Motiv aus der zweiten Kalenderwoche und ganz klassische Vintage-Szenen wie auf Blatt 48. Und so viel nackte Haut auf einzelnen Fotos wie dieses Mal gab es ebenfalls selten. Erneut fallen aber vor allem die Bildkompositionen besonders ins Auge, bei denen Kleidung und Karosserie farblich zusammenfinden. Nur das Weihnachtsmotiv wirkt diesmal ein wenig zu vertraut.











Erschienen ist „Girls & legendary US-Cars 2024“ im Verlag Sway Books. Der Kalender im Format 42 x 30,7 Zentimeter kostet 44,90 Euro.

