Aktuell 14.11.2023



Mini JCW Countryman 2024

Mini bringt im Februar den John Cooper Works Countryman auf den Markt. Mit dem 300 PS (221 kW) starken 2,0-Liter-Turbomotor beschleunigt der kleine Sport-Kombi in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h, das maximale Drehmoment liegt bei 400 Newtonmetern. Der Luftwiderstandswert des allradgetriebenen John Cooper Works ist mit 0,26 cw Spitzenreiter im Segment. Das Kofferraumvolumen liegt zwischen 460 und 1530 Litern. Optional ist erstmals ein Fahrassistenzsystem verfügbar, das freihändiges Fahren bis 60 km/h erlaubt.







Der Mini John Cooper Works Countryman wird zu Preisen ab 56.500 Euro angeboten.





ampnet/red

#Mini #John Cooper #Kombi #Sportwagen







