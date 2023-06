Events/Termine 29.05.2023



Tief im Wald 2023

Die geschlossene Kundenveranstaltung von ccK in St. Leonhard am Forst hatte zu Pfingsten perfekte Sonne, die Teilnehmer konnten nicht nur ihre schönen Classic-Tuned-Fahrzeuge bewundern, sondern auch Kulinarisches genießen.





Für Gespräche unter Autofreunden blieb nicht nur viel Zeit, sondern auch die angenehme ruhige Atmosphäre der Waldlichtung rund um den Firmensitz von ccK, vielen bekannt als Österreich-Vertretung von Friedrich Motorsport oder Novus Automotive.







Alle Fotos auf Facebook ansehen!





Alle Fotos und Videos von dem Treffen gibt es bei uns auf Youtube und Facebook.

Fotos, Videos: Tripple

#Tuning #Classic #Treffen







