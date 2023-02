Aktuell 15.02.2023

Matl braucht Hilfe

Das ist einer dieser seltenen Momente, wo Auto.At im Tuning-Bereich aus einem Club berichtet und dabei kaum glänzendes Chrome zeigt, von PS spricht, über Tieferlegungen rätselt. Tief bergab ging es hier trotzdem.

Von den 'Bulls' weitergetragen wird nämlich die Geschichte von Matl. In der Tuning-Szene ist er bekannt, seine 'weltliche' Seite ist eine Selbstständigkeit mit eigener Service-Station, das ist schon weniger bekannt. Noch weniger, dass die wirtschaftliche Situation in den Corona-Jahren herausfordernd war - doch selbst das wurde gemeistert.



Zwei Tage nach den letzten Weihnachten kam jedoch etwas dazu, was nicht vorhersehbar oder abzufedern gewesen wäre: Ein Unfall auf der Leiter brachte nicht nur einen Fall über einige Meter, sondern auch noch komplizierte Brüche mit sich. Wadenbein, Schienbein, Knöchel - da ist so viel zertrümmert und braucht umfangreiche Rehabilitierung. Längerfristige noch dazu - und eine, die die Arbeit unmöglich macht.



Klar, die Servicestation ist daher derzeit und bis auf weiteres gesperrt. Nicht jedoch pausieren können Kreditraten, Energierechnungen und andere Dinge, weshalb sich Schuldenberge aufbauen. Für Matl bedeutet das ein Ende, bei dem er nicht nur seinen Betrieb verliert, sondern auch noch ein untragbares Minus in das Leben nach der Reha mitnimmt. Oder aber...



Und jetzt kommt der Club hinzu. Die Servicestation durch Aufträge zu fördern klappt zwar noch nicht, aber ein kleines Spendenkonto zur Überbrückung der schweren Zeit soll helfen. Das Clubkonto (lautend auf die Kassierin) wurde eingerichtet und da jeder jeden weltweit über 6 Ecken kennt, wird nun weitergesagt, was weitergesagt werden muss: 'Jeder Beitrag hilft.'



Spende für Matl



Wir haben das gehört und die erste Ecke der Kommunikation hiermit genommen. Wer helfen möchte, darf das hier also gerne tun. Und dann weitersagen, 5 weitere 'Ecken' gilt es noch zu nehmen, damit alle davon wissen. Und etwas Daumen drücken, dass wir Matl im Sommer wieder auf den Treffen sehen können, kann wohl auch nicht schaden. Los gehts!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Spende #Club #Tuning







Auch interessant!

Fotos & Video: Tuning Days Classic 2021

Im Schlosspark St. Leonhard am Forst war am Wochenende der Virus und das Wetter kein Thema. Unter besten ...



Tuning Days Kinotag Wieselburg 2021

Mit einem Treffen vor dem Treffen haben die Bulls heute ins Kino mal Vier in Wieselburg im kleinen Kreis ...



Tuning Days 2021 am 29.8.2021

'Classic 1.0 - Youngtimer im Schlosspark' titelt die erste Tuning Days-Veranstaltung nach der Corona-Paus...



Club mit Verantwortung

Der markenoffene Tuning Club Bulls aus Niederösterreich hat viele Elemente, die die Mitglieder verbinden....