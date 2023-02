Events/Termine 15.02.2023



GTI-Treffen 2023: Nicht willkommen am Wörthersee

Die Welt des Automobils soll um eine Kultveranstaltung ärmer werden: Die Kärntner Gemeinde Maria Wörth proklamiert das Aus des legendären GTI-Treffens im ihr zugehörigen Ort Reifnitz.

Die Veranstatung hatte seit 1982 jeweils zu Himmelfahrt eine große Zahl autobegeisterter Teilnehmer und Zuschauer aus aller Welt an den Wörthersee gelockt. Und auch der VW-Konzern hatte sich nicht lumpen lassen: Man lud VIPs aus der Autoszene nach Kärnten und nutzte die Bühne zur Vorstellung anspruchsvoller Fahrzeugstudien. Auch im Kalender des 2019 verstorbenen Auto-Titans Ferdinand Piëch war das GTI-Treffen ein fester Termin.







Doch das Auto-Festival hatte auch seine Kritiker. Während Tourismus und Gastronomie profitierten, fühlte sich mancher Anwohner in seiner Gartenruhe gestört. Auch die Polizei ging über die Jahre hinweg immer restriktiver vor, fahndete nach nicht eingetragenen Fahrzeugmodifikationen und stellte emsig Strafmandate aus.



Der Bürgermeister von Maria Wörth, Markus Perdacher von der ÖVP, will laut seiner Aussendung am Areal nun das 'Ortsentwicklungsprogramm Reifnitz 2030' umsetzen. Dass der Wörthersee mit der Deklaration des Bürgermeisters nun zur GTI-freien Zone wird, darf allerdings bezweifelt werden. Schon in den vergangenen drei Jahren, in denen wegen der Corona-Restriktionen kein offizielles Event veranstaltet worden war, hatten zahlreiche inoffizielle Treffen stattgefunden.









ampnet/red

