Racing-Sport 12.10.2022



Ford GT LM Edition

Mit der auf 20 Stück limitierten LM Edition verabschiedet Ford den GT. Die Produktion des 655 PS (482 kW) starken Supersportwagens und Le-Mans-Gewinners von 2016 läuft Ende des Jahres aus.

Die Kohlefaserkarosserie des zehnten und letzten Sondermodells erhält eine Grundlackierung in Liquid Silber sowie ein spezielles Farbdesign-Schema in Rot oder Blau, das den Bogen zu dem in Le Mans siegreichen GT mit der Startnummer 68 spannt. Hierfür erhalten bestimmte Karbonelemente wie zum Beispiel der Frontsplitter, die Seitenschweller und die Türeinstiegsleisten sowie der Heckdiffusor eine entsprechende Tiefentönung. Auch die Motorraumabdeckung und die Streben der Außenspiegel greifen das auf. Passend hierzu erhalten die 20 Zoll großen Kohlefaserfelgen eine hochglänzende Oberfläche mit roten oder blauen Akzenten auf den Innenseiten, während die Titan-Radmuttern und die Brembo-Bremssättel in Schwarz abgesetzt werden. der aus Titan gefertigte Doppelauspuff stammt aus dem 3-D-Drucker.



Das Interieur prägen die exklusiven Alcantarasitzbezüge. Auf der Fahrerseite werden sie - dem Design-Thema der Karosserie entsprechend - in Rot oder Blau ausgeführt. Den Beifahrersitz ziert Ebenholz-Schwarz mit farblich angepassten Ziernähten. Die Instrumententafel wird mit Alcantara und Ebony-Leder bezogen, letzteres findet sich auch auf den Innenseiten der Holme und den Dachhimmel. Hinzu kommen viele matt schimmernde Kohlefaserelemente etwa für die Mittelkonsole, die Luftauslässe und die unteren A-Säulen.











Jede LM Edition bekommt eine besondere fortlaufende Editionsnummer, die aus einem Stück Kurbelwelle des 2016 drittplatzierten Ford GT mit der Startnummer 69 gefertigt wird. Sie wurde zermahlen und aus dem Pulver entsteht im 3-D-Druck die entsprechende Plakette.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sportwagen #Ford







Auch interessant!

Ford Mustang GT3

Ein Rennwagen auf Basis des Ford Mustang wird in den Rennsport geschickt. Dabei greift man freilich auf d...



Ford Mustang Mach-E GT

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Autos mit 480-plus-X-PS und Beschleunigungen in Dreikommawas-Seku...



Ford GT Geschichte zum Abschied

Die Produktion des Ford GT-Supersportwagen läuft im kommenden Jahr aus. Und dazu gibt es ein Sondermodell...



Ford GT67 Heritage Edition

Der Ford GT-Supersportwagen wird in Kürze als limitierte Sonderedition erhältlich sein....



Ford Shelby Cobra GT 500 in New York

Ford enthüllte auf der New York International Auto Show den über 450 PS starken Ford Shelby Cobra GT500. ...