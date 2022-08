Racing-Sport 26.08.2022

Audi kommt in die Formel 1 Nun ist es sicher, die Gerüchteküche brodelte ja bereits. Audi wird ab 2026 in die Formel 1 einsteigen und damit Motoren in die Spitzenklasse des Sports liefern. Die Hybrid-Motoren stammen dabei aus Deutschland, anders als Mercedes wird Audi also seine Entwicklung in der Nähe des Stammwerkes haben. Die Chance, die Audi wittert, liegen in den Neuerungen des Reglements. Dadurch erschien der Einstieg für Audi machbar, man erachtet die eigenen Angebote als durchaus konkurrenzfähig und Siege innerhalb von drei Jahren sollen das Engagement krönen.



Spannend wird noch sein, welche Teams auf Audi-Motoren setzen könnten. Es gibt hier noch keine offiziellen Statements, aber Sauber - wo derzeit Alfa Romeo Partner ist - gilt als wahrscheinlicher Start für Audi. McLaren, Williams und Aston Martin sollen auch am Wunschzettel gestanden haben, allerdings abgesprungen sein. Ein eigenes Audi-Showcar ist jedenfalls leicht verhüllt derzeit bereits in Belgien, wo am Wochenende der Grand Prix ansteht. Ein eigenes Team will Audi aber nicht starten.



Im Konzern gibt es noch eine weitere Marke, der ein Einstig in die Formel 1 nachgesagt wird. Porsche soll Motoren für Red Bull liefern können und die Gerüchte sollen ebenfalls bald öffentlichen Fakten getauscht werden. Was man berichtet hatte war aber, dass Audi und Porsche komplett eigene Entwicklungen forcieren, man also auch auf Konkurrenz innerhalb des Konzerns setzt.



Mit deutschen Konzernen im Rennstall wird die Chance auf Fahrer aus der Gegend der Aktivitäten wieder größer. Auch für Österreich wird es hier spannend, denn der Audi-Deal soll trotz Dementis unter von Beratung und im Gespräch mit Gerhard Berger erfolgt sein. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #F1 #Formel 1 #Audi #Porsche





