Events/Termine 09.06.2022



Altblechliebe im August 2022

Am 28.8. findet im stilechten Schlosspark St. Leonhard am Forst (Niederösterreich) die zweite Ausgabe des Old- und Youngtimertreffens für 'ältere' veredelte Modelle statt.

Classic Tuning ist das Trend-Thema auch in dieser Saison, die echte Arbeit am Auto ist es schließlich, was richtige Tuner reizt. Statt sich dem Wahn aus der Serien-Werkstatt hinzugeben, sich mit Aufklebern und Zubehörteilen zufrieden zu geben oder 'billige' PS-Tricks für den Auftritt in der Tankstelle zu zelebrieren, wird hier das echte Auto und die handwerkliche Begabung gefördert. Wenn anderswo künftig wohl an Volt und Watt 'geschraubt' wird, feiern die Bulls die beste Zeit des Tunings mit Verbrennern aus der goldenen Zeit der Benzinbruderschaft.







Und das steht eben auch am 28.8. am Programm, wenn der Schlosspark St. Leonhard geöffnet wird. Am feinen Rasen findet sich Platz für noch feinere Automodelle, veredeltes Material der Generationen Young- bis Oldtimer sind aufgerufen, sich zu präsentieren. Dieses Jahr neu ist die moderierte Präsentation am Gelände, damit die zahlreichen Autos auch wirklich gewürdigt werden können.







Ein paar Eindrücke aus dem letzten Jahr gibt es auch bei den Links unterhalb. Und ob Zuseher oder Teilnehmer: St. Leonhard ist gewiss auch 2022 wieder ein Pflichttermin. Also gleich anmelden und im Kalender rot einringeln.

#Tuning #Treffen #Oldtimer #Youngtimer







