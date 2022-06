Racing-Sport 01.06.2022



Golf R noch stärker

Zum 20-jährigen Bestehen der sportlichen R-Modelle legt Volkswagen beim Editionsmodell Golf R „20 Years“ noch einmal 13 PS drauf.

Die 333 PS (245 kW) des nochmals optimierten 2,0-Liter-Vier-Zylinder-Turbomotors liefern beim manuellen Hochschalten in den Fahrstufen S und S+ des DSG bei jeder Betätigung der rechten Schaltwippe ein spürbares Feedback des Getriebes und Antriebsstranges, verspricht VW. Zudem wird beim Start für die Akustik die Drehzahl kurz auf 2500 Umdrehungen in der Minute angehoben. Der 270 km/h schnelle Geburtstags-R kommt serienmäßig mit dem PerformancePaket inklusive Torque Vectoring, den zusätzlichen Fahrprofilen „Special“ und „Drift“ sowie Dachkantenspoiler und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen „Estoril.



Erstmals sind bei einem Volkswagen Instrumententafel und Türverkleidungen serienmäßig mit Dekoreinlagen in Echt-Carbon gefertigt. Blaue R-Logos, zum Beispiel auf dem Multifunktionssportlenkrad (in 6-Uhr-Position) und auf der Kappe des Fahrzeugschlüssels, zieren das Sondermodell.







VW bietet den Golf R „20 Years“ ab Juni für knapp ein Jahr an. Der Preis wurde noch nicht genannt. Aktuell kostet der reguläre Golf R mit dem Perfomance-Paket etwas über 54.000 Euro vor Nova.

pte/red

#VW #Golf #Jubiläum







