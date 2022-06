01.06.2022



DeLorean vorgestellt

Die Kultmarke DeLorean kehrt zurück - mit einem Sportwagen, der mit dem aus dem Streifen 'Zurück in die Zukunft' bekannten Ursprungsmodell namens DMC-12 nur noch das Flügeltürer-Konzept gemein hat.

Mit glatten fünf Metern Länge, 2,04 Metern Breite und 1,37 Metern Höhe hat der neue DeLorean ausreichend Platz für vier Insassen, während das mit 4,27 Metern Länge, 1,99 Metern Breite und 1,14 Metern Höhe sehr viel kompaktere Original als reiner Zweisitzer konzipiert war. Im Gegensatz zum DMC-12 verfügt der Alpha V über keine Edelstahl-Karosserie.











Unter der ausladend dimensionierten Hülle steckt nicht mehr ein V6-Motor wie beim Original, sondern ein elektrischer Antrieb mit einer Batterie von mehr als 100 kWh Kapazität. Sie soll den Alpha V in knapp drei Sekunden von 0 auf 100 km/h katapultieren und eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h ermöglichen. Zu weiteren technischen Details wie dem Gewicht schweigt sich die Marke aus, genauso wie zum Preis und zur Markteinführung des neuen Modell.



Schon jetzt regt sich übrigens Kritik an der verwechselbaren, wenig originellen Formgebung des elektrischen Sportwagens, bei der es sich offensichtlich um einen generischen Entwurf der Firma Ital Design handelt. Ein Top-Designer kritisiert, das Auto besitze im Kontext der DeLorean-Historie keine Relevanz. Anstatt das ikonische Design des DMC-Logos und des ursprünglichen Schrifttyps zu verwenden, habe man sich für einen „billigen Science-Fiction-Schrifttyp“ entschieden und das Logo der vietnamesischen Marke Vinfast kopiert.



Während es sich bei den aktuellen Darstellungen lediglich um künstlich erzeugte Renderings handelt, soll der DeLorean Alpha V im August auf dem Concours d'Elegance im kalifornischen Pebble Beach erstmals real zu sehen sein.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#DeLorean #Elektroautos #Sportwagen







Auch interessant!

DeLorean kommt wieder

Der 'DeLorean DMC-12', bekannt als rollende Zeitmaschine aus der Film-Trilogie 'Zurück in die Zukunft', k...



Die beliebtesten Film-Autos

Berühmtheiten aus Blech und Stahl: Immer wieder wurde in Film und Fernsehen auf besondere Automobile gese...



Der Pontiac GTO - ein Klassiker

Der Pontiac GTO wurde vom Automobilkonzern General Motors im Jahr 1964 auf den Markt gebracht und stellt ...



Zurück in die Zukunft 2

Raffiniert ausgeklügelt und mit eindrucksvollem Aufwand umgesetzte Fortsetzung des Megahits von Regisseur...