Events/Termine 02.04.2022

Customized Salzburg 2022

Als zweitägige Veranstaltung bringt die Messe Salzburg Tuning und Motorsport zurück in die Messehallen des Landes. Ende April ist es soweit.

Drift-Experience vor den Toren der Hallen im Action Park und Private Cars ausgestellt darin sind Kern der Veranstaltung. Die EMMA ist in der CarMediaWorld und liefert das Europafinale der Liga zur Customized mit.







Partner des Events sind neben ÖAMTC und Salzburgring auch die LPD Salzburg, die Polizei möchte beratend tätig werden und Tuner von Rasern in der Messe Salzburg trennen.



Das Tagesticket kostet in Salzburg 12 Euro, Kinder bis 12 sind frei. Die aktuelle Corona-Lage im Land läßt darauf schließen, dass die erste Ausgabe der 'Customized' in Salzburg 2022 planmäßig über die Bühne gehen kann.

