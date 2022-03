Aktuell 15.03.2022



Toyota GR86 eine Sekunde flinker

Toyota öffnet die Bestellbücher für den GR 86. Der Nachfolger des GT 86 wird zu Preisen ab 33.990 Euro vor heimischen Steuern angeboten und ab Sommer ausgeliefert.

Das Sportcoupé wird von einem 234 PS (172 kW) starken 2,4-Liter-Boxermotor befeuert, der 250 Newtonmeter bei 3700 Umdrehungen mobilsiert. Der Toyota GR 86 sprintet in 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h (mit Automatik: 6,9 Sek.) und beschleunigt damit über eine Sekunde schneller als der Vorgänger.











Angeboten wird der Toyota GR 86 in drei Aussttattungsstufen, wobei das 38.880 Euro teure Topmodell mit Sechs-Stufen-Automatik ausgeliefert wird. Die Produktion läuft im Mai an und ist auf zwei Jahre begrenzt.

