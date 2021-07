Events/Termine 25.07.2021



Tuning Days Kinotag Wieselburg 2021

Mit einem Treffen vor dem Treffen haben die Bulls heute ins Kino mal Vier in Wieselburg im kleinen Kreis geladen. Zu sehen gab es Fast & Furious 9 und den Kinospot zum Treffen im August.

Die Fotos vom Treffen sowie den Kinospot haben wir in diesem Artikel zusammengestellt:









Fotos: Tuning Days Wieselburg Kinotag



Mehr zum Treffen im August in St. Leonhard gibt es auch hier:



Tuning Days 2021 am 29.8.2021



Das Kino Wieselburg war jedenfalls die perfekte Location, um das flinke Treffen rund um den Kinofilm und -Spot zu organisieren. Durchklicken bei den Bildern lohnt sich auf jeden Fall!

Fotos: imaginer.at/Auto.At

