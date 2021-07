Aktuell 14.07.2021



Ford Mustang Mach e GT

Ford legt bei Mustang Mach-E nach. Ab sofort kann online der GT bestellt werden. Die beiden Wechselstrom-Motoren entwickeln da eine Gesamtleistung von 358 kW (487 PS) sowie ein Drehmoment von 860 Newtonmetern.

Das sind immerhin fast 15 Prozent mehr als im Hochleistungs-Sportwagen Ford GT. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h gibt Ford 3,7 Sekunden an. Der speziell abgestimmte Allradantrieb teilt den Hinterrädern mehr Kraft zu als bei den anderen Mach-E. Dafür werden auch speziell entwickelte Pirelli-Reifen verwendet.







Der Mustang Mach-E GT verfügt über den neuen, nur für den Rennstreckeneinsatz zugelassenen Fahrmodus „Ungezähmt extended“. Mit ihm lässt sich die Leistung für das Fahren im Grenzbereich feiner dosieren, auch Traktions- und Stabilitätskontrolle sowie der künstlich erzeugte Motorsound werden entsprechend angepasst. Die Auslegung des serienmäßigen Magne-Ride-Fahrwerks wurde für die Anforderungen europäischer Kunden modifiziert.











Besondere Ausstattungsdetails sind die Sportsitze von Ford Performance, 20-Zoll-Leichtmetallräder und die exklusiven Karosserietöne Cyber Orange oder Atoll-Blau Metallic. Dazu kommen GT-spezifische Designelemente, wie etwa der eigenständig gestaltete Polycarbonat-Grill in Dark Matter Grau.







Die Extended-Range-Batterie des Mustang Mach-E GT hat eine Netto-Kapazität von 88 Kilowattstunden, was sich einer Normreichweite von bis zu 500 Kilometern niederschlägt. An einer Schnell-Ladesäule mit bis zu 150 kW Ladeleistung kann der Crossover in zehn Minuten genug Energie für weitere 99 Kilometer aufnehmen. Für den Aufladevorgang von zehn auf 80 Prozent der Batteriekapazität benötigt der Ford 45 Minuten. Für das Stromtanken steht allen Nutzern des Mustang Mach-E GT fünf Jahre lang das Ford-Pass-Charging-Network ohne Grundgebühr zur Verfügung.

