Events/Termine 05.07.2021



Tuning Days 2021 am 29.8.2021

'Classic 1.0 - Youngtimer im Schlosspark' titelt die erste Tuning Days-Veranstaltung nach der Corona-Pause. Der Club Bulls dreht wieder mächtig auf!

Veredelte Autos brauchen den passenden Rahmen und da kann der Schlosspark in St. Leonhard am Forst nur richtig sein. Unter von der Sonne schützenden Bäumen ladet die Parkanlage zum Verweilen ein, während die edlen Klassiker eine gute Gelegenheit bieten, das Hobby 'Auto' aus der Corona-Pause zu entlassen.





Fotos: Tuning Days 2021 Preview Shooting



Tuning Days 2021



Bei einem Promotion-Shooting haben wir die Fahrzeuge des Club Bulls selbst in den Park geholt, um schon einmal Tuning-Days-Luft schnuppern zu können, am 28.9. wird dann bei freiem Eintritt (gegen Spende) das große Event stattfinden.







Video: Der Schlosspark St. Leonhard am Forst







Details zu den Tuning Days 2021 findet man auf der Website bzw. der Eventseite dahinter. Freunde des klassischen Tuning sollten sich den Termin jedenfalls schon fix in den Kalender eintragen!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Tuning #Tuning Days #Bulls #2021 #Treffen







