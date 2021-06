Events/Termine 01.06.2021

Carstyling in Budapest: Tuning Messe AMTS findet statt

Die AMTS 2021 findet als Zusammenschluss von 10 Auto-Veranstaltungen in Ungarn dieses Jahr wieder statt.

Eine der großen Tuning-Messen in Europa ist damit abseits von gesundheitlichen und politischen Risken wieder am Terminplan der Szene. Mit den traditionell gut bestückten Messehallen und den nicht minder ausgestatteten Tuning Girls und Carstyling Dolls mit ihren heißen Shows versucht die AMTS einen Neustart nach den Pandemie-Einschränkungen mit einem Sommertermin zwischen 27. und 29. August 2021 in der HungExpo in Budapest. Wie heiß das werden wird, zeigen die Fotos und Videos, die unterhalb von den letzten Ausgaben verlinkt sind.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Budapest #Tuning #Messe #Carstyling







