Racing-Sport 14.05.2021

Spielberg viermal international im Zentrum

Montreal und die Türkei fehlen coronabedingt am F1-Kalender und wieder einmal darf Spielberg einspringen.

Die Formel 1 findet also auch 2021 wieder zwiemal in der Steiermark statt. Doch dem nicht genug, auch MotoGP ist gleich zweimal am Red Bull Ring zu Gast. Österreich kann also einmal mehr als sicherer Motorsport-Hafen seine Karten ausspielen.

