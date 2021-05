Racing-Sport 28.04.2021



Portrait Nina Prantl

Die Chance, in einen der Boliden am Red Bull Ring genauer zu schauen, muss man nutzen. Und deshalb richten sich die Kameras heute auf Nina Prantl und ihren Einsatz auf der Rennstrecke.

Nina Prantl stammt aus Tirol, lebt aber im Salzburgerland und führt abseits der Piste einen Bioladen in Hallein. 'Ninatur' nennt sich der Shop, auf der Rennstrecke gehört sie aber fest ins Team 'Huber Motorsport'. Und in dieser Rolle haben wir das Portrait rund um den Histocup (Klasse TCO) gemacht. Unterwegs war sie am Asphalt mit einem 2er Golf GTI (1991), der seine 204 PS wirken läßt.





Fotos: Nina Prantl in Spielberg



Die Fotoserie hat wie so oft Oldtimerfotograf Herby mit viel Liebe an Details aufbereitet. Bei der Gelegenheit darf der Hinweis auf die große Serie zum Histocup 2021 auch nicht fehlen. Doch zurück zu Nina Prantl und den Lady-Histocup:



Die ist schon als junges Mädchen im Motorsport hängen geblieben und von Reini Sampl gecoacht worden. Seit diesem Jahr ist sie bei Huber Motorsport mit einem Seat Ibiza Cup erfolgreich. Auf eine erfolgreiche Saison setzen ihr Team und die Hauptsponsoren Auto Huber, Winterfahrtraining und TKS.

