Aktuell 05.01.2021

Nehammer gegen 'Tuner'

Raser auf der Straße sind ein Problem und Risiko für andere. Das gleiche gilt aber auch für die Reaktion aus der Politik.

Die kommt nämlich von Innenminister Nehammer und Verkehrsministerin Gewessler. Rowdys, Roadrunner und Tuner fällt dabei in einem Satz, was inhaltlich schon mehr als problematisch ist - Tuner sind in der Regel jene, die ihre Fahrzeuge lieben und pflegen und lieber am Hänger gesichert transportieren als im Straßenrennen verheizen. Alleine diese Zuordnung zeigt wenig Verständnis für die Sache an sich.



Und dann ist da noch die Reaktion gegen Kriminelle auf Rädern, die angedacht wird. Die Polizei soll 30 Fahrzeuge bekommen, die sich in der Szene unerkannt einmischen könnten. Tiefergelegte GTI, aufgemotzte Racing-Audis, PS-starke Boliden: Die Beamten sollen unters fahrende Volk. Schön, wenn die Exekutive damit Erfahrung mit Tuning sammeln würde und nicht jedes tiefergelegte Auto zur Überprüfung sendet. Nicht so schön, wenn die Autos zum Provozieren von Straftaten verwendet werden sollen - denn nur so macht die Ansage überhaupt Sinn. Wenn im extremsten Fall die Polizei selbst Rennen fahren oder anstiften soll um diese zu entdecken, dann ist das Verständnis des Innenministers zum Rechtsstaat zu hinterfragen. Ist das nicht angedacht, dann ist die Anschaffung der 'Tuning'-Fahrzeuge aber mehr als nur eine Fehlinvestition.



Was es wirklich braucht sind keine PR-tauglichen Stichworte wie Strafen und Roadrunner-Autos für die Polizei, die sich gut für Titelbilder ablichten lassen. Es braucht vielleicht mehr Kontrolle auf der Straße, mehr Planstellen und bessere Ausbildung. Es braucht vielleicht auch passendere Verkehrsregelungen, Informationen dazu und gute Vorbilder. Vielleicht aber braucht es aber auch nur Politiker, die sich nicht einfach nur inszenieren wollen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

