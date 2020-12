Racing-Sport 23.12.2020

Infiniti hört auf

Infiniti wird sein Formel-1-Engagement zum Ende des Jahres beenden. Die Edelmarke des japanischen Herstellers Nissan begründete den Schritt mit einer Konzentration auf seine Haupt-Absatzmärkte in China und Nordamerika.

Außerdem entwickle man zurzeit Hochleistungs-Elektroantriebe. Infiniti war ab 2011 Sponsor von Red Bull Racing. 2016 wechselte die Marke als technischer Partner zum DP-World-Formel-1-Team der Konzernmutter Renault und arbeitete mit am Energy Recovery System (ERS).

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Formel 1 #Sport #Motorsport #Infiniti







Auch interessant!

Infiniti verschwindet

Die Marke wird Europa verlassen und schon nächstes Jahr nicht mehr in Österreich erhältlich sein....



Infiniti stärker in Red Bull F1-Team

Schon bisher war Nissan-Schwester Infiniti beim Red Bull Racing Team als Sponsor an Bord. Nun soll diese ...



Infiniti mit neuem Flag-Ship

Der neue Flag-Ship-Store bei Wien ist der größte in Europa und mit einer der Schönsten, wie Guillaume Pel...



Infiniti kommt 2008 nach Europa

Was Lexus für Toyota ist, das ist Infiniti für Nissan. Die Luxusmarke wird im nächsten Jahr auf dem europ...