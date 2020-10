Fun-Spass 22.10.2020

Fast & Furious 9/10/11

F&F 9 kommt im Frühjahr 2021 in die Kinos, doch eine weitere gute Nachricht steht an: Noch zwei weitere Filme der Reihe sind fix geplant.

Es bleibt also nicht bei der 'finalen' Trologie, die mit dem 10. Teil der Hauptserie beendet wäre. Vin Diesel kommt auch noch in einem 11. Teil zum Einsatz, auch der letzte Regisseur ist weiter an Bord.





