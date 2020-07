Racing-Sport 22.07.2020

Fotos: Rallyecross in Greinbach

Im PS-Center Greinbach fand der Lauf in der Staatsmeisterschaft Rallye Cross statt.



Fotos: Rallyecross Staatsmeisterschaft 2020



Dank unermüdlichem Einsatz von Fotograf Herby gibt es auch hiervon wieder eine schöne Fotoserie mit Eindrücken der Veranstaltung. Das Durchklicken zahlt sich aus!

