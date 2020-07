Events/Termine 16.07.2020



Fotos: Motornights Wien im Juli

Im Prater wird monatlich im Sommer ein Treffen organisiert, dem viele Besitzer edler Oldies, rarer Automobile, sportlicher Karossen und sonstigen Fortbewegungsmitteln folgen. In der Corona-Pause war viel los bei den Motornights.

Endlich wieder schöne Autos sehen - die Besucheranzahl war diesem Wunsch entsprechend groß, als die Motornights wieder stattfinden konnten.





Fotos: Motornight 2020 Juli Wien



Fotograf Herby Adamec hat sich die Teilnehmer-Autos angesehen und für uns festgehalten. Wer nicht zum Lusthaus kommen konnte oder wollte findet hier daher jetzt den Rundgang in Form von einer umfangreichen Fotostrecke!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Motornight #Wien #Treffen #Prater







