Aktuell 08.05.2024



Video: Oldtimermesse Tulln 2024

Das waren einige Highlights der Oldtimermesse in Tulln dieses Jahr. Es standen viele Jubiläen an, dementsprechend vielfältig war das Angebot der Szene auf der Messe.





26 Jahre ist die Oldtimermesse nun in Tulln gewachsen und das ebenfalls gewachsene Messezentrum an der Donau wird weiterhin komplett für die Messe ausgenutzt. Tulln kommt erneut an die Grenzen, doch auch das kennt man bereits seit einigen Jahren.



750 Aussteller, 91 Clubs und 5 Oldtimer-Museen aus 17 Ländern waren zugegen, als 30.000 Besucher das entsprechende Angebot in den Hallen und am Freigelände bewundert haben. Es gab auch viele Jubiläen zu verzeichnen, etwa 125 Jahre Fiat, 100 Jahre MG oder 100 Jahre Käfer.



Mit der Parallelveranstaltung Custom Car Show kam ein neuer Impuls in Tulln dazu. Wir haben hierzu ein eigenes Video gemacht:



Custom Car Show 2024



Auch dort gibt es Oldtimer und rare Autos zu sehen - allerdings in besonders aufbereiteter Form und mit viel Show.

#Video #Oldtimer #Messe #Tulln







