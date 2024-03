Termine 27.03.2024



Altblechliebe im Schlosspark 2024

Auch heuer gibt es in St. Leonhard am Forst im Schlosspark ein Event für Classic Tuning, Youngtimer und Oldtimer. Der Sommer kann kommen!





Das Video zeigt Bilder vom letzten Jahr, wo der chillige Schlosspark die Hitze nicht nur erträglich gemacht hat, sondern mit schönen Teilnehmerfahrzeugen und Unterhaltung für die Familie auch noch zum Hotspot weit über die Region hinaus gemacht hat. Und das soll es auch heuer wieder geben.



Fotos: Altblechliebe 3.0





Die 'Altblechliebe' wird dieses Jahr am 17. August 2024 in St. Leonhard am Forst wieder direkt im Schlosspark zelebriert. Bei hoffentlich gleich gutem Wetter darf dann wieder Benzingespräch auf Besichtigungstour auf Kulinarik folgen - in beliebiger Reihenfolge und Wiederholung. Die Bulls als Veranstalter des Treffens freuen sich jedenfalls auf zahlreiche Teilnehmer von nah und fern!

#Oldtimer #Youngtimer #Tuning #Treffen







