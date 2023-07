Tipps-Service 28.06.2023



VW Bus Festival 2023

Nach 2007 fand am Wochenende in Hannover das zweite VW Bus Festival von Volkswagen Nutzfahrzeuge statt.

Mit 6000 Fahrzeugen allein auf der Camp-Area auf dem Messegelände und rund 80.0000 Besuchern fiel die dreitägige Veranstaltung rund um den VW Bus noch größer aus. Die Teilnehmer kamen aus 48 Ländern, die weiteste Anreise auf eigener Achse legte ein Bulli-Besitzer aus Sizilien zurück.











Den weitesten Weg hatte ein Gast aus Neuseeland hinter sich. Der Schauspieler und bekennende Bulli-Fan Ewan McGregor präsentierte als Europapremiere den ID Buzz mit langem Radstand, der den Kult rund um den Transporter und Van aus Hannover fortsetzen wird.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Oldtimer #VW #Volkswagen #Treffen







Auch interessant!

T5 für KMU

Volkswagen gibt den Transporter für KMU nun in einem Paket mit der Porsche Bank an, welches auch eine Vol...



VW zeigt Geschichte

Der Volkswagen Routan kommt nur in den USA auf den Markt. Er vervollständigt dort die Van-Palette nach ob...



Abt VW Bus

Spektakuläres Geburtstagsangebot für den VW Bus von Abt Sportsline: Der aktuelle VW T5 Multivan wird spor...