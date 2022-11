Termine 26.11.2022

70 Jahre Toyota in der Collection Mit dem Public Opening feiert die Toyota Collection an der Kölner Deutschlandzentrale am nächsten Sonnabend (2.12.) ihr fünfjähriges Bestehen. Über 40.000 Menschen haben die in der Regel nur einmal im Monat zugängliche Fahrzeugsammlung seitdem besucht, die auch immer wieder Schauplatz von Veranstaltungen ist. Auf 1800 Quadratmetern sind rund 80 Fahrzeuge aus der 70-jährigen Historie von Toyota und Lexus ohne Absperrung zu sehen, darunter einige mit besonderer Geschichte. Der Eintritt ist frei, das Einsteigen ist ausdrücklich erlaubt.



Zur Geburtstagsfeier von 10 bis 14 Uhr kommt für die Kinder der Nikolaus zu Besuch und wird DTM-Trophy-Champion Tim Heinemann mit seinem Toyota GR Supra GT4 zu Gast sein und auch Autogramme geben. Der 25-jährige Rennfahrer wird zudem beim e-Racing auf der Playstation-Konsole eine Rundenzeit vorgeben. Der Spieler, der am dichtesten dran ist, erhält als Prämie ein hochwertiges Bild von einem Toyota-Le-Mans-Rennwagen, der Zweitplatzierten bekommt ein Bild des 2000 GT und der Dritte eine Miniatur des TS050 Hybrid. Die folgenden 20 Plätze werden mit einem T-Shirt als Erinnerung belohnt.











Die Kölner Toyota Collection ist die größte Fahrzeugsammlung der Marke außerhalb Japans und zeigt auch berühmte Renn- und Rallyewagen, besondere Technologieträger sowie Showcars. Darunter befindet sich zum Beispiel auch ein Land Cruiser HJ 61 aus dem Privatbesitz von Schauspieler und Bond-Darsteller Roger Moore. Fahrzeuge aus der Sammlung werden auch immer wieder bei Oldtimer-Ausfahrten eingesetzt oder als Exponate für andere Ausstellungen ausgeliehen. Die Public Openings sind stets auch Treffpunkt von Markenfans mit ihren Autos auf dem Parkplatz. Die Einnahmen von bislang über 800 internen Veranstaltungen, Tagungen und Fortbildungen vor Ort sind der Toyota-Deutschland-Stiftung zugutekommen, die Projekte aus den Bereichen Soziales, Forschung, Bildung und Wissenschaft fördert. ampnet/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Toyota #Lexus #Oldtimer #Jubiläum





