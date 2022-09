Termine 14.09.2022

Mustang trifft Mustang

Beim Mamin-Hoffest in Gschaid/Birkfeld Anfang Oktober treffen die Mustang-Boliden aller Baureihen auf Mustangs mit 1 PS: Die originalen Indianerpferde freuen sich schon auf Motorenklang und Benzingespräche.

Rund um die NorthWestNatives in Birkfeld (Autobahnabfahrt Hartberg) gibt es viel zu sehen - die Ausstellung in der Indianerwelt, Spiel und Spaß zum Erleben, Kulinarik und Musik, ganz viele Pferde und heuer auch ganz viel PS: Dieses Jahr treffen nämlich Mustang-Autos auf Mustang-Pferde!



Hoffest bei NorthWestNatives



Mehr zum pferdestärkenstarken Hoffest gibt es auf der Website der NorthWestNatives. Der Besuch zahlt sich daher für PS-Fans aller Art aus - die Freude an Pferden wird genauso bedient wie die Freude an PS-starken Kult-Autos.

