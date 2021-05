Termine 28.04.2021



Fotos: Histocup 2021 in Spielberg

In Spielberg bzw. am Spielberg, also an der Red Bull-Rennstrecke, fand unter Corona-Bedingungen aber trotzdem unter schöner Rennatmosphäre der Histocup statt.

Der Red Bull-Ring verliert seine Ausstrahlung auch dann nicht, wenn Besucher nur spärlich erlaubt sind. Für die Rennfahrer ist die Strecke ohnehin ein Muss und so war das Fahrerfeld gefüllt wie immer als der Histocup seine 2021er-Aufwartung in der Steiermark machte.





Fotos: Histocup 2021 Spielberg



Fotograf Herby war natürlich nah dran mit seiner Kamera, als die verschiedenen Klassen über den Ring gebrettert sind. Und aus den tausenden Fotos wurde diese Zusammenstellung der besten Eindrücke vom Spielberg zusammengestellt, damit auch all jene in den Genuss kommen, die nicht live die Benzinluft schnuppern konnten.



Und weil der Überblick nicht genug ist, gibt es (bei den Links unterhalb) auch noch das Portrait einer der Fahrerinnen am Renntag mit dem Blick auf die Details, die nicht verloren gehen dürfen. Auch diese Fotoserie darf man natürlich nicht verpassen.

#Histocup #Oldtimer #Rennen #Rallye #Spielberg







