15.10.2020



Fotos: Finale des Histocup 2020

In Spielberg fand das große Finale der so eigenartig-einzigartigen Saison des Histocup am Wochenende statt. Hier sind die Fotos aus den Rennen.



Fotos: Histocup 2020



Fotograf Herby hat uns wieder die Auswahl der besten Eindrücke vom Red Bull-Ring zusammengestellt, die wir hiermit gerne präsentieren. Racing aus verschiedensten Generationen samt zugehöriger Rennfahrer einer großen Community war das Programm. Und dementsprechend viel gab es auch 2020 zu sehen!

