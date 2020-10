Termine 14.10.2020



Ventilspiel 2020

Mit den besten Fotos vom Red-Bull-Ring in Spielberg endet für viele die durchwachsene Oldtimersaison auf laute und fulminante Weise.

Fotograf Herby hat uns wieder die besten Einblicke in die Rennszene der betagten, aber immer noch (und gerade deshalb echt) sportlichen Flitzer am Spielberg beim 'Ventilspiel 2020' mitgebracht. Eindrücke, die weit über die sportliche Seite der Veranstaltung hinausgehen, denn Oldtimer sind Kultur und Treffpunkt genauso, auch wenn Corona dieses Jahr mehr Abstand verordnet hat.





Fotos: Ventilspiel 2020



Und so ist das Event 2020 eine der seltenen Gelegenheiten für Benzinbruderschaft, historische Betrachtungsmöglichkeit und sportliches Messen gleichermaßen. Das Durchklicken und Schmökern lohnt sich!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Oldtimer #Rennen #Rallye #Spielberg







Auch interessant!



Fotos: Finale des Histocup 2020

In Spielberg fand das große Finale der so eigenartig-einzigartigen Saison des Histocup am Wochenende statt. Hier sind die Fotos aus den Rennen.





In Spielberg gibt es jedes Jahr ein Stelldichein der Motorsportgrößen vergangener Tage. Mit dem Ventilspi...





Der Spielberg macht seinem Namen alle Ehre und lud am Wochenende wieder die Racer aller Generationen auf ...





Der Red Bull Ring in Spielberg hat mit dem Ventilspiel auch 2017 wieder ein Highlight auf der Rennstrecke...





Am Red Bull Ring in der Steiermark wurde der Oktober mit einem Motorsportevent der Superlative für all je...