Oldtimermarkt im August

Mit neuer Normalität möchte das VAZ in St. Pölten auch den Oldtimermarkt wieder starten.

Am 8.8. geht es los: So findet an diesem Tag in der Zeit von 7-16 Uhr zum mittlerweile 35. Mal der legendäre Oldtimer- und Teilemarkt statt.



Den aktuellen Gegebenheiten entsprechend wird heuer für Aussteller sowie für Besucher in den Hallen sowie am Freigelände allgemeine Maskenpflicht herrschen - die Besucher werden ersucht, ihre eigenen Masken mitzubringen! Zudem gelten selbstverständlich die aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften.

