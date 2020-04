Termine 20.04.2020

Kitzbüheler Alpenrallye 2020 im Herbst

2020 stehen wieder neue Routen entlang der bekanntesten Alpengebirge auf dem Streckenplan: Karwendel, Rofangebirge, Wilder Kaiser, Loferer Steinberge, Hochkönig und Hohe Tauern bieten den Rallyeteams eindrucksvolle Blicke auf die atemberaubende Bergwelt.

Neben der erstmaligen Karwendelumrundung mit Mittagsstopp in Seefeld bei der Königsetappe am Freitag führt die Alpenrallye am Samstag in die Bergwelt des Salzburger Pinzgau mit eindrucksvollen Blicken auf den Hochkönig und die Dreitausender der Hohen Tauern. Abschluss und großes Finale der 33. Alpenrallye ist wie jedes Jahr die große Fahrzeugparade in der Kitzbüheler Altstadt – Gänsehautfeeling garantiert!



Die Kitzbüheler Alpenrallye geht “coronabedingt” erstmals im Herbst in Szene: Der neue Termin ist 30. September bis 3. Oktober 2020.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Oldtimer #Rallye #Corona #Termin







Auch interessant!

Ennstal Classic 2020 abgesagt

Der Termin 2021 ist bereits fix, aber in diesem Sommer kann die Ennstal Classic wie so viele Veranstaltun...



Alpenrallye zum Jubiläum

200 Teams waren bei der 25. Ausgabe der Alpenrallye in Kitzbühel dabei. Der Gesamtsieg ging an Grundner/R...



Kitzbüheler Alpenrallye 2011

Oldtimer-Fans aus aller Welt trafen sich am letzten Mai-Wochenende zur 24. Kitzbüheler Alpenrallye, die a...



Alpenrallye mit Promis

Mit 26 historischen Fahrzeugen geht die Volkswagen Group in diesem Jahr bei der Kitzbüheler Alpenrallye i...



Abenteuer in den Bergen

Sie ist eine der schönsten Classic-Car-Veranstaltungen der Alpen und eine der beliebtesten Rallies der Kl...