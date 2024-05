Events/Termine 21.05.2024



Tief im Wald bei ccK 2024

Auch heuer wurden Kunden und Freunde von ccK in den Wald bei St. Leonhard am Forst geladen. Hier sind Eindrücke von dem sommerlichen Tag am Berg.





Ein paar Fotos gibt es auch noch als Rückblick auf das nette Wochenende:





