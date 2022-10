Racing-Sport 26.10.2022



Ken Block elektrisiert

Exklusiv für den US-Driftkünstler Ken Block hat Audi ein Einzelstück entworfen, dass die Gene des Quattro S1 in das Elektrozeitalter überführen soll.

Der Audi S1 Hoonitron verfügt über zwei Elektromotoren, Allradantrieb, ein Chassis aus Kohlefaser und erfüllt alle Sicherheitsstandard der Welt-Motorsportbehörde FIA. Für eine neue Folge seiner Gymkhana-Videos ist Block mit dem S1 Hoonitron durch das Spielerparadies Las Vegas gedriftet.











Neben dem S1 Hoonitron haben auch weitere Modelle der Audi Tradition kleine Gastspiele in dem Youtube-Film mit dem Titel „Electrikhana“. Zu sehen sind beispielsweise der Audi 90 IMSA GTO (1989), der 200 Trans Am (1988), der Audi Sport Quattro S1 Pikes Peak (1987) als Vorbild des Hoonitron und der Quattro Gruppe B A2 (1984). Auch Tom Kristensen, der mit neun Triumphen Rekordsieger des Langstrecken-Klassikers Le Mans ist, hat an einer roten Ampel einen Kurzauftritt.





ampnet/aum/red

